En la “Yo Soy” semifinal 2025, Raphael volvió a cautivar al público con su interpretación de “Yo soy aquel”, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Su actuación mostró una evolución notable respecto a su presentación anterior, consolidándose como uno de los favoritos de la noche.

Carlos Alcántara destacó su progreso en el escenario: “Ya te siento más libre, ya no estás apretado con respecto a la referencia, ya eres un Raphael que decide y toma decisiones importantes durante la presentación. Eso te pone a medio punto de la perfección. ¡Felicitaciones!”

Por su parte, Jely Reátegui expresó su admiración: “Me encanta lo que haces, me encanta verte y te admiro mucho. Felicitaciones.”

Finalmente, Ricardo Morán resaltó la evolución del participante: “Si comparáramos tu presentación anterior de esta canción a esta, las diferencias saltan a la vista. Muy afinado, muy preciso, muy bien interpretado. Yo no te tenía fe, hoy día te tengo fe. ¡Qué buena presentación!”

¿Seguirá Raphael avanzando rumbo a la gran final? ¡Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy!

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!