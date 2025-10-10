En la semifinal de Yo Soy, Jesús, imitador de Pedro Infante, interpretó el clásico “Angelitos negros” y sorprendió con una actuación cargada de emoción y significado. Su puesta en escena, sobria y llena de fuerza, fue aplaudida por todos los jueces.

El primero en comentar fue Jely Reátegui, quien destacó la profundidad del mensaje: “Jesús querido, felicitaciones. Es un poema que habla sobre el racismo y lo has interpretado muy bien, con mucha potencia y muy bien plantado. Es difícil poder interpretar tanto y tan bonito con una sola posición. Me encantó. Felicitaciones”, expresó conmovida.

Luego, Carlos Alcántara elogió la constancia y evolución del participante: “Jesús, solamente felicitarte. Recuerdo mucho tu primera presentación y tuve la sensación de verte en la final. Mira, estás en el camino y todo esto es por tu trabajo, tu sensibilidad y tu conocimiento del personaje. Felicitaciones, gran trabajo”, señaló el actor con entusiasmo.

Finalmente, Ricardo Morán resaltó la madurez interpretativa de Jesús y la potencia simbólica de su presentación: “Cuando hicimos la selección, dijimos: el que hace que todo se ponga blanco y negro, ese tiene que estar en el programa. Has cumplido esa promesa. Hoy cantaste un tema muy difícil y lo hiciste con mucho aplomo, seguro de lo que decías y muy bien cantado. Te felicito”, expresó el jurado con admiración.

Con esta presentación, Pedro Infante reafirmó su lugar como uno de los imitadores más completos de la temporada. ¿Logrará alcanzar la gran final de Yo Soy? ¡Descúbrelo en las próximas galas!

