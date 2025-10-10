En la semifinal 2025 de Yo Soy, Pedro Infante regresó al escenario para interpretar el clásico “Cien años”, dejando al público encantado con una actuación llena de elegancia, picardía y mucho talento.

Jely Reátegui quedó fascinada con la presentación: “Maravillosa presentación, increíble, muy bien jugada, muy coqueto en su puntividad. Muy lindo, ¡increíble!”

Por su parte, Carlos Alcántara bromeó con su característico humor: “Bueno, yo como padre de mi señorita hija, tienes que hablar conmigo para hacer un acuerdo de gobierno. Gracias por recordarnos tanto, la gente en casa debe estar muy feliz”, dijo feliz y a la vez orgulloso el jurado.

Finalmente, Ricardo Morán destacó la evolución actoral del participante: “Hoy día es en el que más actor te he visto en el escenario. Con detalles sutiles, naturales, mientras la escena avanzaba. Eso te vuelve un participante de temer, porque en este programa la actuación pesa tanto como el canto.”

La presentación de Pedro Infante fue una de las más comentadas de la noche, combinando talento, encanto y humor. ¿Logrará llegar a la gran final?

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

