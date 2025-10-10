En la semifinal de Yo Soy, Luigui, imitador de José José, se presentó con “Lo pasado, pasado” y logró emocionar al público y al jurado, quienes reconocieron una evolución constante y una interpretación llena de matices.

El primero en comentar fue Carlos Alcántara, quien destacó la emoción de la presentación: “A mí se me escarapeló acá atrás en la nuca por la emoción que generas al cantar de esta manera. Esta es una de mis canciones preferidas de José José y lo has hecho de una manera magistral. Felicitaciones”, expresó conmovido.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó la mejora del artista y su manejo escénico: “Me encanta que hayas tomado mi indicación de cambiar tu presentación, la inflexión, la manera como te presentas. Hoy fue distinto, más ligero, y esa ligereza se trasladó a la interpretación. Te he visto disfrutar y eso me ha encantado”, comentó sonriente.

Finalmente, Ricardo Morán sorprendió al público con un análisis técnico y elogió su crecimiento: “Esta es tu mejor presentación de la semana. Has ido mejorando día con día y eso está bien. Además, me he dado cuenta de que estás imitando detalles vocales de José José, como el redondeo de las vocales. Te felicito por esa observación y ese trabajo. Bien ahí”, señaló el jurado.

Con una puesta en escena que recreó un ambiente íntimo y nostálgico, Luigui cerró su presentación con una gran ovación. ¿Será que José José logra pasar a la gran final? Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy.

