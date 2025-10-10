En la “Yo Soy” semifinal 2025, José José volvió al escenario para interpretar “Vamos a darnos tiempo”, una de las canciones más emblemáticas del “Príncipe de la canción”. Su actuación, cargada de emoción y dominio vocal, fue ovacionada por el público y generó comentarios llenos de elogios por parte del jurado.

Carlos Alcántara no dudó en destacar su desempeño: “Esto ya, Luis querido, ya no tiene nombre… ahora sí le metiste un golazo de 100 puntos. ¡Felicitaciones!”

Jely Reátegui, entre risas y anécdotas personales, también lo felicitó: “Te has divertido, lo has gozado, lo has interpretado muy bien, me ha encantado. ¡Maravilloso, Luis!”

Finalmente, Ricardo Morán reconoció su esfuerzo y entrega: “Si he sido duro contigo esta semana es porque intuía que tenías este tipo de presentaciones guardadas. Una presentación que parece de final. Muy bien. Buenos graves, impecable interpretación.”

