En la semifinal 2025 de Yo Soy, Daddy Yankee volvió al escenario con su segundo tema de la noche, “Impacto”, demostrando una notable mejora en su control, conexión con el público y dominio de escena.

Jely Reátegui destacó su crecimiento durante la competencia: “Esta vez lo has reconocido y has calmado, has bajado la ansiedad y terminaste muy bien. Felicidades.”

Por su parte, Carlos Alcántara celebró su desempeño: “Probablemente hoy se vaya uno de los cuatro, pero quiero decirles que ya están como ganadores. Si te vas, vete con esta presentación súper buena. ¡Felicidades!”

Finalmente, Ricardo Morán reconoció el avance artístico del imitador: “No soy fan de este género, pero artistas como tú hacen que lo reconsidere. Has aprendido muchísimo, conectaste con el público y lograste una presentación muy, muy buena.”

La actuación de Daddy Yankee fue una de las más potentes de la noche y lo dejó a las puertas de la gran final del reality.

