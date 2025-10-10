En la semifinal de Yo Soy, Gandhi, imitador de Daddy Yankee, subió al escenario para interpretar “Pose” y demostrar que su evolución vocal ha sido una de las más notables de la temporada. Su actuación desbordó ritmo, energía y confianza, recibiendo grandes elogios del jurado.

El primero en hablar fue Jely Reátegui, quien destacó el crecimiento del participante: “Ha sido la presentación donde más afinado te he escuchado. Se nota que hay un trabajo detrás, y este es el resultado: una presentación sólida, contundente, con muy buena puesta. Me encantó, felicitaciones”, comentó emocionada.

Carlos Alcántara también aplaudió su desempeño y conexión con el público: “Voy a ser breve contigo, Gandhi. Simplemente felicitarte, agradecerte por tu presentación. Pusiste a bailar a todo el mundo. Gran trabajo, te deseo lo mejor en tu camino”, expresó el actor con entusiasmo.

Finalmente, Ricardo Morán elogió la valentía de Gandhi por arriesgarse con una canción exigente y reflexionó sobre su evolución: “¡Qué valiente! Salir en la semifinal con una canción melódica cuando antes la afinación era tu punto débil. Pero hoy estás cantando, Gandhi. Estás tocando la puerta de la final. Prométeme que no vas a dejar de practicar. Lo que haces es demasiado bueno para desperdiciarlo”, señaló con firmeza.

Con una combinación de flow, actitud y notable mejora vocal, Daddy Yankee dejó claro que merece su lugar entre los mejores imitadores de la temporada. ¿Logrará alcanzar la gran final de Yo Soy? ¡Descúbrelo en las próximas galas!

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!