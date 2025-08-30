Italo Lescano se subió al escenario para imitar a Eros Ramazzotti, uno de los artistas más repetidos de la temporada. “Otra como tú” fue la canción elegida por el participante para su audición.

Jely Reátegui se sinceró con el participante tras escucharlo; “Italo, gracias. Has hecho algo que rescatamos mucho: no has parodiado la voz de Eros Ramazzotti. Tienes problemas de dicción porque hay palabras que no se entienden bien. Tienes que cantar un poco más relajado. Yo te voy a decir que sí, pero tienes que trabajar”.

¿Carlos Alcántara y Ricardo Morán también le dijeron que ‘sí’ y lo veremos en la próxima ronda?

