Dante Reyes se embarcó en busca de sus sueños y llegó a la ciudad de Chiclayo para audicionar para la nueva temporada de “Yo Soy” como Sandro. El participante confesó que ese mismo día su hermano se casaba, pero está sobre el escenario para cumplir uno de sus mayores deseos.
La canción elegida para el casting fue “Yo Te Amo”. Ricardo Morán le dijo: “Nos fuimos, se volvió demasiado intenso, sentí que nos estabas gritando. Hay un parecido, pero parece que está sobreactuado y que falta matizar. Yo voy a votar por que vayas al matrimonio de tu hermano”. “Yo quiero otra canción”, agregó Ricardo Morán.
Dante no lo dudó y cantó “El maniquí”. Y, tras escucharlo, Carlos Alcántara opinó: “Yo te digo que sí”; mientras que Jely Reátegui confesó: “Aún falta matizar, todavía me faltó dicción, matices. Está muy plano y la interpretación también. Yo voy a decir que no”. Así que todo quedó en manos de Ricardo Morán.
