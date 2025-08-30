Alex Fucena quiere ser el imitador de Luis Miguel en la nueva temporada de “Yo Soy”. El participante preparó la canción “Por debajo de la mesa” para su audición en el programa de imitación de Latina Televisión.

Tras escuchar la primera canción, Ricardo Morán dijo: “Tienes momentos en la que la voz es muy parecida, hay otros momentos en las que no es tan parecida, pero cantas muy bien. Creo que nadie se va a oponer a que pida otra canción”.

Es así que el imitador interpretó “No sé tú”, su segunda canción de la noche. “Alex, indicaciones concretas. La parte escénica no está construida aún, vas a tener tarea”, le aseguró Morán. “Practica mucho la caracterización y el acting porque puede crecer muchísimo”, añadió Jely Reategui.

