Hiller y Mariana llegaron sumamente emocionados al casting de “Yo Soy”. Ambos tenían claro que querían pasar como el grupo Masterboy a la siguiente ronda de la competencia de imitación.

Al son de “Feel the Heat of the Night” quisieron conquistar el “sí” de los jueces. “Lo que me pasa con Hiller es que no entiendo nada de lo que dice. Habría que hacer una fusión. A mí me ha quedado un poco débil, yo voy a decir que no”, confesó Ricardo Morán tras escucharlo.

¿Qué opinaron Jely Reátegui y Carlos Alcántara?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!