Jonathan, Luis, Anthony, Néstor y Diego llegaron al casting para la nueva temporada de “Yo Soy” para interpretar a Armonía 10 sobre el exigente escenario.

Los cantantes hicieron un mix de “La caravana de las estrellas”, “Lágrima por lágrima” y “El Cervecero” para conquistar el “sí” del jurado.

Tras escucharlos cantar, Jely Reátegui les dijo: “Se nota (que vienen de trabajar). Juntos suenan muy bien, las armonías me parecen correcto. Están coordinados, se aprecia. Sea cual sea, son un equipo. Yo voy a decir que sí porque me gusta la energía que tienen”.

¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?

