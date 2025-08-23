Mía, Nadia, Isabel y Luz María llegaron al casting de la nueva temporada de “Yo Soy” para ser Corazón Serrano. Las cuatro jóvenes presentaron un mix de “El final de este amor” y “Camino a España”.

Tras escucharlas cantar, Ricardo Morán dijo: “Tengo que ser muy sincero, chicas. Sé que dicen que tienen 6 meses ensayando, pero no lo veo. Yo voy a decir que no, pero me ha encantado conocerlas. Tienen talento y capacidad, me encantaría verlas más preparadas”. ¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?

