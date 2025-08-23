Allison Sánchez quiere ser la imitadora de Thalía en la nueva temporada de “Yo Soy” y cantó “Amor a la mexicana” para conseguir el sí de los jueces.

Ricardo Morán le dijo tras escucharla: “Allison, muy bien, muy parecido, con presencia, con mirada, pero no te voy a dar el sí todavía porque estoy seguro que la gente quiere escuchar otra canción”.

Entonces, la participante deleitó con “No me enseñaste”. Al terminar su interpretación, Jely Reátegui le dijo: “Siento que mejor te va con el primer género, en el segundo faltan afinar varias cosas, pero igual bien. Hay arreglos vocales que está haciendo Allison y que no son de Thalía. Hay que hacer un trabajo, pero la imitación está buena. Yo voy a decir que sí”. ¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara también le dijeron que sí?

