Luisa Luque quiere ser la imitadora oficial de Susan Ochoa en la nueva temporada de “Yo Soy” y, para conquistar al jurado, eligió la canción “Ya No Más”.

Tras escucharla, Ricardo Morán opinó: “Luisa, wow, viniste con todo. Hoy día trajiste todo. Toda la artillería pesada. Ten mucho cuidado al hacer el belting y estás cumpliendo con hacer los gestos, pero me falta interpretación. Yo te voy a decir que sí”. ¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?

¡No te pierdas las siguientes audiciones y entérate de todo lo que ocurre en el escenario!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!