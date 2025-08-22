Leslye Becorena quiere ser la imitadora de Ruth Karina en la nueva temporada de “Yo Soy” y preparó la canción “Euforia – Ven a bailar” para conquistar el “sí” del jurado.

Jely Reátegui, tras escucharla, opinó: “Me parece que tienes una energía desbordante en escena. Me parece que el tono no es el exacto de Ruth Karina, pero creo que lo puedes trabajar. A mí me ha gustado”. ¿Qué dijeron Ricardo Morán y Carlos Alcántara?

