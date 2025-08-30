Olgavir Durán se subió al escenario de “Yo Soy” para imitar a la gran artista Olga Tañón. Al sentirse preparada, la imitadora empezó a entonar “Es mentiroso” para el deleite del jurado.

Al aún tener dudas de si darle el pase o no a la siguiente ronda, los jueces le pidieron una segunda canción: “Basta ya”.

Tras escucharla en estas dos oportunidades, Jely Reátegui fue la primera en tomar la palabra. “No he visto a Olga Tañón, yo voy a decir que no”, sentenció la actriz. ¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara dijeron lo mismo?

¡No te pierdas esta audición del nuevo episodio de “Yo Soy” y las próximas ediciones del programa!

