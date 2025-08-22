Sendybell Molina llegó tímida a su casting en la nueva temporada de “Yo Soy”. La joven eligió a Myriam Hernández como la artista a la que quiere interpretar sobre el escenario y escogió “Huele a peligro” para la audición.

Ni bien empezó a cantar, la participante dejó en shock a los jueces. “Sendybell, muy bonito, nos has tenido embobados. Muy lindo lo que has hecho. Muy interesante cómo cambió tu voz”, confesó Jely Reátegui.

¿Carlos Alcántara y Ricardo Morán habrán opinado lo mismo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!