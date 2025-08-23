Shantal Ledesma quiere ser la imitadora de Mon Laferte en la nueva temporada de “Yo Soy”. “Tormento” fue la primera canción con la que audicionó y el jurado le pidió una segunda: “Tu falta de querer”.

Una vez que escucharon ambas canciones, los jueces dieron su opinión. “Creo que hay graves problemas de desafinación, son bien recurrentes. Pero esta segunda canción estuvo mejor que la primera. Yo te aconsejaría que te preparares un poco más”, aseguró Jely Reátegui. ¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!