Milagros Mendoza se presentó como Marisol en el casting de la nueva temporada de “Yo Soy” en Latina Televisión. La canción elegida por la participante fue “La Escobita” y, tras escucharla, el jurado le dio su opinión.

Carlos Alcántara fue el primero en hablar: “Milagros, vas bien, creo que has hecho una versión propia de tu Marisol. Quiero darte otra oportunidad con otra canción”. Jely Reátegui y Ricardo Morán opinaron lo mismo.

Así que Milagros Mendoza cantó “Si me ibas a dejar”. Y, al finalizar, la opinión del jurado fue UNÁNIME.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!