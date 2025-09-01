Yadira Calahua quiere ser la imitadora de Emilia Mernes en la nueva temporada de “Yo Soy”. Y escogió la canción “Como Si No Importara” para impresionar al jurado.

Luego de escucharla, Jely Reátegui le dijo: “Está un poquito intermitente, pero está bonito. Se acerca al timbre. Creo que podrías explotar mucho más el hecho de ser bailarina. Yo te voy a decir que sí, pero tienes tarea”. ¿Carlos Alcántara y Ricardo Morán estuvieron de acuerdo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!