Marjhori Sánchez sorprendió a los jueces al imitar a Daniela Darcourt sobre el escenario de “Yo Soy”. Ricardo Morán fue más exigente que nunca porque se trata de una persona a la que conoce de cerca.

“A Esa” fue la canción escogida por la imitadora para su casting. Tras escucharla, Morán le comentó: “Daniela y yo somos grandes amigos y he visto muchas imitadoras intentando hacerlo, pero no. Al final estaba más sólido (tu interpretación). No he visto la interpretación escénica de Daniela Darcourt”. “Hay cosas que trabajar”, agregó Jely Reátegui.

El futuro de la imitadora de Daniela Darcourt en la competencia quedó en manos de Carlos Alcántara.

