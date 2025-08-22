Ana Gutiérrez desea convertirse en la imitadora oficial de Carmencita Lara en la nueva temporada de “Yo Soy”. Luego de dar su audición, el jurado tenía claro su futuro en la competencia.

Jely Reátegui le dijo: “Anita, me parece que está muy lindo lo que has hecho. El timbre está muy parecido, incluso la carga emotiva está. Creo que me falta un poquito más de carga, sobre todo en el guapeo. Pero me ha gustado mucho”.

¿Carlos Alcántara y Ricardo Morán opinaron lo mismo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!