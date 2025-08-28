Diana Carhuas quiere ser la mejor imitadora de la temporada en “Yo Soy”. Por eso, la mujer llegó a su casting para presentarse como Amaranta al son de “Malo Tu Corazón”.

Luego de escucharla, Ricardo Morán le dijo: “Gracias por esta canción. Entre tanto Bad Bunny y Julio Iglesias, escuchar nuestra música ha sido de verdad muy refrescante, me ha cambiado el ánimo. Te lo agradezco. Y tengo que decir que el timbre de voz se parece al de Amaranta, así que yo voy a decir que sí”. ¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara opinaron igual?

