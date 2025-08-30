Marcelo Bisso se subió al escenario para imitar a Vince Neil de la reconocida agrupación Mötley Crüe. El participante demostró todo su talento para conseguir el “sí” del jurado.

Tras escuchar la primera canción, Ricardo Morán le dijo: “No está mal, tienes algunas técnicas vocales interesantes. Está bien. No puedo juzgar el inglés porque no lo estás vocalizando, pero me está faltando actitud. ¿Tienes otra canción?”.

Después de entonar la segunda canción, los jueces ya tenían clara su decisión. ¿Jely Reátegui, Ricardo Morán y Carlos Alcántara le dieron el sí al participante para la siguiente ronda de “Yo Soy”?

¡No te pierdas esta audición del nuevo episodio de “Yo Soy” y las próximas ediciones del programa!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!