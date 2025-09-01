Miguel Angel Torres quiere ser el imitador oficial de Ricardo Montaner en la nueva temporada de “Yo Soy”. Así que llegó preparado para su audición frente al exigente jurado del programa.

“Bésame” fue la canción elegida para su casting. Y, tras escucharlo, Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara le dieron su veredicto unánime.

