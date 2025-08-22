Diego Julcarima quiere ser el imitador oficial de Reyli Barba en la nueva temporada de “Yo Soy”. Con ese objetivo, preparó la canción “Mentirosa” para que los jueces puedan escuchar su voz.
Pero Mauri Stern fue claro y directo: “No encuentro en ti nada de Reyli, ni de Elefante. No está. Yo creo que te gusta y le echas ganas. Eso está bueno para ti, pero no, para donde estamos parados hoy tendrías que estudiar más. No estás ni cerca. Te digo que no”. ¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?
