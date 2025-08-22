Ronaldo Zavaleta quiere ser Pedro Infante en la nueva temporada de “Yo Soy”. La primera canción elegida por el participante fue “Flor Sin Retoño”, pero los jueces no estaban convencidos y le pidieron una segunda: “Cien años”.

Al ver que el participante había dejado los nervios atrás, Jely Reátegui le comentó: “(La voz) Mejoró mucho, incluso eso te hizo plantarte más y poder jugar con la seducción y la mirada. Me gustó mucho, nos has cautivado”.

