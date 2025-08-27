Walter Alburuqueque está decidido a ser el próximo Nino Bravo en la nueva temporada de “Yo Soy”. Al son de “Cartas amarillas”, el participante deslumbró al jurado con su gran voz.

“Cantas muy bonito y eso no lo vamos a discutir. Pero Nino Bravo es una voz bien característica y tú estás impostando algo que no es tan natural. Walter me parece que es una mejor apuesta musical que imitar a Nino Bravo. ¿Podemos escuchar otra canción?”, pidió Ricardo Morán.

Tras el pedido, el participante entonó “Noelia”, y el jurado pidió su veredicto. “Esta es una súper presentación tuya, pero te voy a decir que no”, dijo Ricardo Morán. “Yo te voy a decir que sí porque quisiera volver a verte en el escenario”, añadió Jely Reátegui. Todo quedó en manos de Carlos Alcántara.

