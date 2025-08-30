Jorge Flores llegó completamente caracterizado para imitar sobre el escenario a Nicola Sirkis de Indochine. Tras escucharlo, Ricardo Morán se sinceró y le dijo: “Me encanta tu imitación, ¿tienes otra canción?”.

Ante el pedido, el imitador cantó “Canary Bay”. “Está muy bien. Qué memorias. Coki, yo voy a decir que sí”, confirmó Morán. ¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?

¡No te pierdas esta audición del nuevo episodio de “Yo Soy” y las próximas ediciones del programa!

