Pedro Mondragón está seguro que puede ser el imitador oficial de Miguel Bosé en la nueva temporada de “Yo Soy” por Latina Televisión. El participante escogió la canción “Amante bandido” para su audición.
Pero, tras escucharlo, Ricardo Morán le pidió: “Pedro, me parece que estás empezando tu imitación muy bien, pero se cae la imitación. Me cuesta mucho decirte que sí, a menos que escuchemos otra canción”.
Así que el participante entonó “Nena”. Después de esta segunda canción, Morán dijo: “A mí me parece que hay potencial, pero no está completo”. ¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara qué dijeron?
