Christian Lozano se presentó al casting de la nueva temporada de “Yo Soy” con el personaje de Miguel Abuelo. “Lunes por la madrugada” fue la canción elegida para esta audición.

Ricardo Morán opinó: “Tienes un timbre similar, faltan detalles. Estoy en duda, tengo que pensarlo”. Así que Jely Reátegui fue la primera en darle el sí: “Christian, me sorprendió cuando empezaste a cantar. Creo que está muy parodiado aun, si le bajas a la parodia, puedes estar más cerca al artista. Cuidado con las desafinaciones, me gustaría verte en una siguiente ronda”. ¿Los demás jurados qué dijeron?

