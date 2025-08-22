Aaron Saavedra llegó al escenario de “Yo Soy” para imitar a Miguel Abuelo. Pero, la aparente falta de preparación le jugó una mala pasada.

“Eres un chico muy carismático, pero esta imitación está en borrador, parece más una parodia. Es divertido verlo”, anotó Ricardo Morán tras escuchar su ‘performance’.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!