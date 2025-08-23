Rogelio Callupe se subió al escenario de “Yo Soy” para interpretar a Emmanuel Noir de Ke Personajes al son de “Pobre corazón”.

Luego de su audición, llegaron los comentarios del jurado. Ricardo Morán aseguró: “El timbre está cercano, la bailadita de wacho la tienes clarísima y el esfuerzo a la caracterización lo reconozco y, además, ayuda. Yo te digo que sí”. ¿Qué opinaron Jely Reátegui y Carlos Alcántara?

