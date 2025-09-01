José Ruiz se caracterizó para imitar a Juan Luis Guerra sobre el escenario de “Yo Soy” en la temporada. El participante preparó “Vale la pena” para cautivar al jurado en su audición.

Tras escucharlo, Ricardo Morán le dijo: “Se nota que tienes oficio. Lo que a mí me parece es que el timbre de voz, aparece a veces y luego se va”. Mientras que Mauri Stern afirmó: “No está el color, no está la nasalidad”. ¿Qué decidieron al final?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!