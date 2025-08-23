Arturo Urbina quiere ser el imitador de Juan Luis Guerra en la nueva temporada de “Yo Soy”. “A pedir su mano” fue la canción escogida para su casting, pero el jurado no quedó tan convencido de darle el pase a la siguiente ronda.
“El timbre está parecido, pero está monótono. Estás solo nasal y faltan matices. ¿Tienes otra canción?”, le preguntó Jely Reátegui.
Es ahí cuando Arturo decide cantar “La travesía”. Tras escucharlo, la actriz opinó: “El timbre está parecido, creo que hay cosas por trabajar. Se nota que tienes muy buen oído y corriges rápido. Yo te voy a decir que sí, pero tienes mucha tarea”. ¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara también le dijeron que sí?
