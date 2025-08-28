Erik Bolaños llegó al escenario de “Yo Soy” para ser el imitador de Héctor Lavoe en esta nueva temporada. El hombre eligió la canción “Periódico de ayer” para su casting y el jurado le dio su veredicto.

La primera jurado en hablar fue Jely Reátegui: “Erik, gracias. Me parece que está muy bajito de energía, está bien desinflado. Entiendo el cansancio y la distancia. Pero así vivimos siempre y es una de las condiciones con las que tenemos que igual hacer una presentación que esté a la altura. Yo voy a decir que no”.

¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara habrán opinado lo mismo?

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!