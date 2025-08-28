Álvaro Mero busca convertirse en el imitador oficial de Frank Sinatra en la nueva temporada de “Yo Soy”. El joven escogió la canción “Fly Me to the Moon” para este casting y se vistió de manera elegante para dar una buena impresión a los jueces.

Tras escucharlo, Ricardo Morán le confesó: “Has estado desafinado, has cambiado la melodía”. ¿Qué dijeron Mauri Stern y Jely Reátegui sobre el participante?

