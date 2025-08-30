Mariano Paz llegó al escenario de “Yo Soy” para cumplir uno de sus sueños. El participante se preparó y audicionó para convertirse en el imitador oficial de Feid en la nueva temporada del programa.

“Luna” fue la canción elegida por el concursante. “Creo que tienes una linda energía en el escenario, pero buena parte de la canción has estado desafinando. Yo voy a decir que no”, sentenció Ricardo Morán. ¿Qué dijeron Jely Reátegui y Carlos Alcántara?

¡No te pierdas esta audición del nuevo episodio de “Yo Soy” y las próximas ediciones del programa!

