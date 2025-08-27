Aaron Medina se subió al escenario para imitar al gran Elvis Presley, pero el jurado de “Yo Soy” quedó EN SHOCK porque NO estaba caracterizado como el Rey del Rock and Roll.

La canción elegida para su casting fue “Can’t Help Falling in Love”. Y, tras escucharlo, Jely Reátegui opinó: “Aaron, falta cuerpo, falta sensualidad, falta entrega, falta idioma. Está muy lejos. Estás hablando de un artista increíble, con un magnetismo infinito y no hemos visto nada de eso. Yo voy a decir que no”. ¿Qué dijeron Ricardo Morán y Carlos Alcántara?

