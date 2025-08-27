Robert Estela quiere ser Cosculluela en la nueva temporada de “Yo Soy”. Y, para su audición, el imitador encantó con su interpretación de “Prrrum”.

Tras escucharlo, el jurado dio su veredicto. Jely Reátegui opinó: “Enfócate en mejorar la afinación en esas partes porque la parte rapeada está bien y la actitud también está bien. Continúa. Yo voy a decir que sí”. ¿Qué dijeron Ricardo Morán y Carlos Alcántara?

No te pierdas las siguientes audiciones y entérate de todo lo que ocurre en el escenario.

