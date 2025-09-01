Franklin Burga se subió al escenario de “Yo Soy” con el fin de hacer su casting para la nueva temporada. El participante imitó a Bryan Arámbulo al son de “Te juro que te amo”.

Ricardo Morán opinó: “Franklin, paremos un rato. Estamos muy desafinados. Respira”. Así que, al tranquilizarse, el participante volvió a cantar el mismo sencillo.

Una vez clara la situación, Carlos Alcántara opinó: “En realidad mejoró, es un tema que te escuches y estés más tranquilo. Todo tiene que fluir. A mí me gustaría verte de nuevo, te voy a decir que sí”. ¿Jely Reátegui y Ricardo Morán opinaron lo mismo?

