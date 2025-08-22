Angello Guevara llegó al casting de “Yo Soy” para imitar a uno de sus artistas favoritos sobre el escenario: Anuel AA. La canción elegida para su audición fue la popular “Ella quiere beber”.

Ricardo Morán fue el primero en opinar tras escucharlo: “No pasó mucho. Tengo que decir es que, aunque no lo creas, que en tu audición de hace 5 años te fue mejor que en esta. Es un voto, faltan (los demás jurados)”. ¿Qué habrán dicho Carlos Alcántara y Jely Reátegui?

