Jhon Machuca se subió al escenario de “Yo Soy” para ser el imitador oficial de Antonio Cartagena en esta nueva temporada. El participante escogió “Necesito Un Amor” para demostrar su registro vocal.
Pero, tras su audición, Jely Reátegui le dijo: “Se nota que has ensayado solo dos días. En general, los participantes se preparan más y se nota un montón. Se necesita tiempo de ensayo”. ¿Ricardo Morán y Carlos Alcántara opinaron lo mismo?
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!