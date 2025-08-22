Omar Gonzáles llegó para interpretar a Alejandro Fernández en la nueva temporada de “Yo Soy”. La canción que eligió el participante fue “Como quien pierde una estrella”, ¿le salió bien?

El primero en opinar fue Ricardo Morán: “Omar, hay material para trabajar ahí en cuanto a canto. Creo que merece señalarlo, no eres una persona que desafine mucho y el timbre tiene un aire. Pero cuando tratas de hacer esas notas largas, te desarmas. No creo que te falte talento, te falta técnica”.

¿Jely Reátegui y Carlos Alcántara qué dijeron sobre el participante?

