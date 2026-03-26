La retadora Yailin La Más Viral sorprendió al elegir al consagrado Pedro Infante, quien hasta ahora no había cantado, lo que elevó la expectativa del enfrentamiento.

Segura de su decisión, la imitadora dejó clara su motivación. “Tengo en mente a un artista muy icónico… nadie lo reta y yo, como soy hija de retos, lo he retado”, comentó antes de revelar su elección. Al escuchar el nombre, el escenario se llenó de tensión.

Tras su presentación, la retadora mantuvo la actitud desafiante y el consagrado reaccionó reconociendo la dificultad del duelo. “Ahora sí ya la tengo bien difícil”, expresó, anticipando una batalla exigente.

El momento cerró con expectativa total. Entre miradas tensas y el cambio de posiciones, ambos quedaron listos para el enfrentamiento. La decisión final quedará en manos del jurado, en un duelo que promete alto nivel.

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