La revancha entre Pelo Madueño y Nino Bravo comenzó con tensión tras el empate decretado por el jurado. Esta vez, el retador fue el encargado de abrir la jornada con la intención de quedarse con la silla del consagrado.

Antes del duelo, se destacó la seguridad del imitador. “Me gusta esa firmeza, esa confianza que tiene en sí mismo”, comentaron. Por su parte, el participante respondió con determinación: “Cada vez que me paro sobre un escenario es entregarlo todo… no pienso en el resultado, sino en que digan que ese artista hace bien su trabajo”.

El enfrentamiento se intensificó con el tradicional cara a cara. “Es extraordinario poder competir con las generaciones más jóvenes… te llena de energía”, se escuchó previo a la presentación. Sobre el escenario, Pelo Madueño interpretó con soltura y actitud, marcando el inicio de la definición.

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