El consagrado imitador de Rauw Alejandro salió al escenario para defender su silla tras la presentación del retador. Con el tema Todo de Ti, ofreció una performance llena de energía, baile y actitud.

El participante mostró seguridad y dominio escénico, dejando claro que no piensa ceder su lugar fácilmente. Con una interpretación dinámica y fiel al estilo urbano del artista, el consagrado buscó imponerse en esta primera gran batalla de la temporada.

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