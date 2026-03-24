Rauw Alejandro logró quedarse con su silla tras una batalla muy ajustada frente al retador. El jurado destacó el nivel del enfrentamiento y la entrega de ambos participantes durante la presentación.

Ricardo señaló que el duelo estuvo muy parejo: “Ha estado muy reñido, las personas en sus casas han disfrutado de esta batalla”. Además, sugirió mayor interacción entre rivales: “Me gustaría que usen más las canciones para dedicarse palabras y meterle más enfrentamiento”.

Sobre el desempeño del consagrado, también resaltaron su soltura escénica. “Te he visto súper ligero… bailando, saltando, parte de la coreografía”, comentaron, destacando la energía mostrada durante la performance.

Aunque el retador tuvo momentos sólidos, el jurado observó nervios al inicio: “En la primera estrofa te sentí dudoso… luego agarraste la actitud y despegaste”. Finalmente, la decisión favoreció a Rauw Alejandro, quien continúa en competencia defendiendo su lugar.

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