El imitador de Pelo Madueño llegó al programa decidido en ir por Nino Bravo. Desde el inicio, el consagrado lanzó un mensaje directo: “Se ha arrugado… pero la experiencia siempre manda”, encendiendo la competencia.

Visiblemente emocionado, el retador expresó: “De verdad estoy muy emocionado de estar aquí… vengo de tierra también española, así que ¡Viva España! ¡Nino Bravo!”. Durante el cara a cara, también se mencionó la diferencia entre ambos: “Aquí hay una diferencia generacional… la juventud tiene energía, pero la experiencia tiene otras cosas también”. La frase dejó claro que el duelo no solo sería vocal, sino también de estilos.

El momento cerró con miradas frente a frente y un ambiente cargado de expectativa. El consagrado se mantuvo firme mientras el retador buscaba arrebatarle su lugar, anticipando una batalla que promete ser una de las más comentadas del inicio de temporada.

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